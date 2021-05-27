Военнослужащий азербайджанской армии, солдат Садыгов Горхмаз Эльшад оглу погиб в небоевых условиях.
Как сообщили в Министерстве обороны, по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Военнослужащий азербайджанской армии, солдат Садыгов Горхмаз Эльшад оглу погиб в небоевых условиях.
Как сообщили в Министерстве обороны, по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Дата: 2021/05/27 16:35
Раздел: Важно
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