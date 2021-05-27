Рост напряженности в Зангезуре продолжает оставаться одной из главных тем политической жизни Южного Кавказа. И теперь уже нет сомнений: Ереван раздувает в Зангезуре полномасштабный «пограничный конфликт» и одновременно ведет этакий «шантаж на два фронта».

Будем реалистами: если еще недавно стычки в прямом и в переносном смысле слова «на кулаках» и стрельбу в белый свет как в копеечку еще можно было бы считать локальными стычками, к сожалению, неизбежными во время «постконфликтной» делимитации и демаркации границ, то сегодня эти успокоительные «отмазки» уже не работают. Диверсионные группы, которые пытаются минировать пути снабжения азербайджанских солдат на азербайджанской же территории и маневры танков на границе — все это очень трудно отнести к «местной самодеятельности». Особенно на фоне провокационных заявлений уже официальных лиц. Заявив, что Армения не подпишет документ о границе, пока азербайджанские войска не покинут занимаемые позиции, и.о. премьер-министра этой страны Никол Пашинян по сути потребовал от Азербайджана «территориальных подарков» в виде приграничных земель, де-факто аннексированных Ереваном во время оккупации сопредельных районов Азербайджана, когда границу между Арменией и марионеточным оккупационным режимом, созданным ею в Ханкенди, можно было «двигать» весьма произвольно.

Понятно, что эта озвученная Пашиняном позиция означает фактический срыв мирного процесса на основе трехстороннего заявления от 10 ноября, важной частью которого является делимитация и демаркация границ. А без демаркации и делимитации не получится надеяться и на разблокирование коммуникаций. Причем если пункт о Зангезурском коридоре «вбит» в текст заявления от 10 ноября, то железная дорога из Армении через Нахчыван на Иран без демаркации границ точно не заработает.

Но самое опасное — это «инфильтрация» диверсантов и маневры танков у границы. Что уже априори означает поворот от локальных стычек к «скоординированной» конфликтной стратегии.

Но здесь уже эксперты советуют вспомнить правило, очень популярное в среде «силовиков»: «Вытаскивай пистолет только в том случае, если готов стрелять. Иначе эта «демонстрация силы» закончится очень плохо для владельца оружия». Точно так же устраивать маневры танков у границы имеет смысл, если страна действительно готова к военному конфликту. Но как тогда объяснить логику действий Армении — после карабахского разгрома? Там банально забыли, чем для нее закончилась 44-дневная война? И не услышали предупреждение президента РФ Владимира Путина, «озвученное» еще 17 ноября, что отказ Армении от выполнения условий трехстороннего заявления стал бы для нее самоубийством? Или…

А вот тут подробнее. Провокационная игра у границ сопровождается в Армении впечатляющей истерикой в адрес России и ОДКБ. Сначала обижался Никол Пашинян: дескать, «на данный момент быстрота действий ОДКБ нас не удовлетворяет». Теперь эстафету подхватили члены его избирательного блока. Глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц уже уверяла всех и вся, будто бы диверсантов, просочившихся на азербайджанскую территорию, «похитили», а произошло это потому, что «международные партнеры не дают адекватных оценок и не называют вещи своими именами». Проще говоря, ОДКБ ставят перед выбором: или там всей мощью ввязываются в войну с Азербайджаном ради территориальных аппетитов Армении, или Армения будет позорить и честить этот военный блок на всех площадках. Причем в игру встраиваются и персоны, которых трудно отнести к «соросятам» из команды Пашиняна. Так, Геворг Мирзаян в своем Facebook уже исподволь «подпугивает» Москву: дескать, если ОДКБ не проявит себя должным образом, то другие страны уже задумаются, зачем им вообще такое ОДКБ, и, по версии Мирзаяна, «возможно, посматривают на американцев, обдумывают их предложение по переносу баз из Афгана в Среднюю Азию». Но, несмотря на всю лихорадочную активность, нынешний армянский истеричный шантаж тоже не выглядит особо результативным. Что и заставляет Ереван «повышать градус» своих провокаций в расчете на то, что ситуацию доведут до той черты, когда ОДКБ уже не сможет не вмешаться. Возможно, в Ереване эту политику считают невероятно хитрой.

Только вот в результате у Еревана есть очень много шансов запутаться в собственной паутине. И «дождаться» вовсе не вмешательства ОДКБ, а ответных мер со стороны Азербайджана. И тут уже по-настоящему пророческой выглядит видеозапись, которая накануне распространилась в СМИ и социальных сетях: азербайджанские военнослужащие эффективно и решительно «выдавливают» со своей территории армянских «зинворов», а затем сталкивают с обрыва армянский спальный вагончик, похожий на «бытовку» строителей-шабашников. И то, что происходит сегодня в Зангезуре, не оставляет сомнений: в результате «хитроумной стратегии» Пашиняна вот так же летит к обрыву сама Армения.

Нурани, обозреватель

Minval.az