Железнодорожная связь между Ираном и Арменией через Нахчыванскую автономную республику Азербайджана будет способствовать развитию экономических отношений между Тегераном и Ереваном, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Ереване в среду.

«Надеюсь, что после завершения пандемии мы сможем еще более развить наши экономические отношения. Свободная экономическая зона Мегри, а также наличие железной дороги Иран-Нахчыван-Армения могут быть очень эффективными для двух стран. Достигнута хорошая договоренность», — сказал Зариф (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы МИД Ирана, необходимо решить «важные двусторонние и региональные вопросы».

«Мы желаем, чтобы в регионе установился мир. Вчера я провел очень детальный и содержательный разговор с президентом Азербайджана», — добавил Зариф.

Minval.az