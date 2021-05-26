Сообщение о минировании самолета Ryanair, который экстренно посадили в аэропорту Минска 23 мая, поступило из Швейцарии.

Об этом, как сообщает «Белта», заявил Александр Лукашенко на встрече с парламентариями в Доме правительства Беларуси.

«Как мы должны были поступить на фоне каскада „минирования“ с IP-адресов Польши?», — заявил он.

Он также прокомментировал воздушную блокаду страны со стороны Запада.

«Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек», — сказал Лукашенко.

Minval.az