Сообщение о минировании самолета Ryanair, который экстренно посадили в аэропорту Минска 23 мая, поступило из Швейцарии.
Об этом, как сообщает «Белта», заявил Александр Лукашенко на встрече с парламентариями в Доме правительства Беларуси.
«Как мы должны были поступить на фоне каскада „минирования“ с IP-адресов Польши?», — заявил он.
Он также прокомментировал воздушную блокаду страны со стороны Запада.
«Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек», — сказал Лукашенко.