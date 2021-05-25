Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
В письме говорится:
Уважаемая госпожа президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный народ Грузии с 26 Мая – Днем независимости, передаю наилучшие пожелания.
Азербайджано-грузинские связи исходят из воли наших народов, которые веками живут в условиях добрососедства и дружбы. Особое удовлетворение вызывает постоянное расширение сферы охвата развивающихся на таком прочном фундаменте и опирающихся на богатые традиции наших межгосударственных отношений, которые сегодня приобрели характер стратегического партнерства.
Уверен, что мы и дальше будем прилагать усилия, направленные на укрепление связей между нашими странами и углубление сотрудничества, вызывающего взаимный интерес.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественной Грузии – постоянного спокойствия и благополучия.
С уважением, Ильхам Алиев, президент Азербайджанской Республики.