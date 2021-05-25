Министерство обороны Армении в очередной раз распространило ложную информацию о том, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана на армяно-азербайджанской границе с территории Кяльбаджарского района якобы были обстреляны позиции на территории населенного пункта Верхняя Шоржа Гегаркуникского района Армении.

Как сообщили в Министерстве обороны, 25 мая в дневное время семь грузовиков вооруженных сил Армении с личным составом попытались приблизиться к указанному участку границы.

В результате предупредительных мер, принятых нашими подразделениями, движение противоположной стороны было предотвращено.

«Мы однозначно заявляем, что наши части не открывали огонь по противоположной стороне. Согласно имеющейся у нас информации, инцидент с гибелью армянского военнослужащего произошел в результате несчастного случая. Этот инцидент не имеет отношения к азербайджанской стороне. Отметим, что азербайджанская сторона находится в постоянном контакте с российской стороной по этому поводу», — говорится в сообщении.

Minval.az