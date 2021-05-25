В ночь на вторник в Брюсселе подвели итоги первого дня саммита ЕС. Его участники, лидеры 27 государств, должны были наконец провести стратегическую дискуссию о России, однако из-за резкого обострения ситуации в Беларуси эти планы фактически оказались сорваны, пишет «Коммерсант».

«В итоге участники саммита осудили политику Москвы и поручили внешнеполитической службе ЕС подготовить о ней более подробный доклад к июню. Впрочем, долгожданная дискуссия и без того не выглядела многообещающей: в попытках сохранить хоть какой-то конструктив европейские страны едва ли смогли бы предложить убедительную альтернативу действующим принципам в отношениях с Россией», — пишет издание.

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