Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Об этом говорится в принятом в понедельник вечером итоговом заявлении саммита ЕС, которое стало ответом на инцидент с незапланированной посадкой в Белоруссии самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair. Это решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть еще согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.

Помимо этого, саммит постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Беларуси, потребовал освободить оппозиционера Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.

«Саммит призывает европейских перевозчиков отказаться от перелетов над территорией Беларуси. Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями», — говорится в заявлении.

Если авиаперевозчикам Беларуси будет полностью запрещен доступ в ЕС, то в отношении европейских авиакомпаний в постановлении саммита речь идет лишь о транзитных полетах через воздушное пространство Беларуси и ничего не сказано о каких-либо ограничениях на прямые рейсы в эту страну.

Далее все решения о воздушном сообщении с Беларусью будут принимать власти государств Евросоюза и сами авиакомпании.

«Саммит призвал Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот беспрецедентный и неприемлемый инцидент», — говорится в документе

Как заявил на саммите спикер Европейского парламента Давид Сассоли, международное расследование, «без сомнения, необходимо, чтобы выяснить, были ли подвергнуты риску безопасность воздушного судна и жизни его пассажиров в результате действий суверенного государства». По его словам, оно должно установить, стало ли требование о посадке воздушного судна нарушением Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

Спикер ЕП призвал лидеров ЕС принять жесткие меры против Беларуси. «Сегодня вечером на нас лежит огромная ответственность доказать, что ЕС не является бумажным тигром», — сказал Сассоли.

Многие лидеры ЕС по прибытии на саммит описывали действия властей Белоруссии как «угон самолета», фактически пытаясь их приравнять к террористической деятельности.

«Саммит ЕС поручил Совету [ЕС] принять дополнительные списки физических и юридических лиц в кратчайшие сроки на основании соответствующих санкционных режимов», — отмечается в итоговом заявлении по Белоруссии.

По прибытии на саммит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз намерен принять новые рестриктивные меры против физических лиц, ответственных за посадку самолета, а также против госкомпаний и бизнеса этой страны, «финансирующих режим».

Согласно существующей процедуре, теперь с предложениями о содержании новых ограничительных мер должны выступить страны ЕС и внешнеполитическая служба Евросоюза, а затем их должен согласовать и утвердить Совет ЕС на министерском уровне, после чего санкции вступят в силу.

Лидеры ЕС также выразили солидарность с Латвией в связи с высылкой Минском дипломатов этой страны, которую в Брюсселе назвали «необоснованной».

Minval.az