Трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России по Карабаху успешно реализуются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам».

«Сегодня можно сказать, что трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России, зафиксированные в их заявлениях от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., в целом успешно реализуются. Это касается, в частности, устранения гуманитарных и социально-экономических последствий конфликта, разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе», — сказал Лавров.

Кроме этого, Лавров подчеркнул, что РФ «всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу». «Свидетельством этого стали посреднические усилия России, лично президента Путина, благодаря которым удалось добиться прекращения военного противостояния в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, запустить процесс нормализации обстановки в регионе», — отметил он, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Касаясь взаимоотношений РФ и Турции, Лавров отметил, что с 30 января действует в Карабахе совместный центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий. «Этот центр занимается мониторингом возможных нарушений исключительно методами визуального наблюдения. Таким образом, не преуменьшая имеющихся разногласий, при развитии взаимодействия с Турцией будем и далее руководствоваться стратегическим видением имеющихся у нас общих интересов. Уверен, это отвечает чаяниям как российского, так и турецкого народов», — добавил глава МИД РФ.

Minval.az