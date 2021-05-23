Ведущий Sky News Роуэн Дин с критикой отреагировал на видеозапись, на которой вице-президент США Камала Харрис вытирает руку после рукопожатия с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Он подчеркнул, что если бы нечто подобное произошло бы с экс-президентом США Дональдом Трампом, это бы стало катастрофой, но в данном случае инцидент получил малую огласку в СМИ.

«Если бы это был Дональд Трамп, вы можете представить себе возмущение, которое произошло бы. Это был бы конец света», — приводит его слова «Газета.ру».



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