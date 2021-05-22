Польша решила приобрести у Турции 24 беспилотные летательные аппарата (БПЛА), вооруженные противотанковыми ракетами. Об этом заявил в субботу в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак, передает ТАСС.

«Это Bayraktar», — сказал он, пояснив, что это ударные БПЛА, «зарекомендовавшие себя в войнах на востоке» Европы и использовавшиеся на Ближнем Востоке. «В армию поступит оружие, которое до сих пор не было на вооружении польских ВС, проверенное оружие, эффективное оружие, оружие, которое отпугивает агрессора», — отметил министр.

По словам Блащака, соглашение на покупку будет подписано во время начинающегося в понедельник визита в Турцию президента Польши Анджея Дуды. «Первый комплект поступит в польскую армию через год, в 2022 году», — сказал министр, подчеркнув, что в рамках контракта республика получит также «логистический и учебный пакет».

Bayraktar TB2 — это ударный беспилотник с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки.

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