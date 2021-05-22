Лидеры стран Евросоюза на специальном заседании в Брюсселе 24-25 мая 2021 года проведут стратегические дебаты по России и обсудят ее незаконные и провокационные шаги. Об этом сообщил накануне глава Евросовета Шарль Мишель в своем письме.

По его словам, в понедельник вечером пройдет ужин, который будет посвящён вопросам внешней политики ЕС.

«Мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, последним из них так называемый список «недружественных государств», – сообщил Мишель.

Также европейские политики будут обсуждать взаимоотношения с Великобританией и ситуацию на Ближнем Востоке.

Во вторник переговоры лидеров стран ЕС будут касаться вопросов борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, 14 мая правительство России утвердило список «недружественных стран», которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. В этот список пока попали США и Чехия. Согласно документу, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, а США – ни с кем.

Minval.az