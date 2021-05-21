Губернатор Петербурга Александр Беглов 21 мая предстал перед публикой в новом имидже — без усов. Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка.ру».

В новом образе Беглов появился на награждении представителей бизнеса, помогавших петербуржцам в период пандемии в рамках акции #МыВместе, в Смольном.

Это непривычный для петербуржцев внешний образ главы города, так как Беглов носил усы все последние годы. Уточняется, что последний раз он сбривал их в 2017 году, еще в должности полпреда президента в Центральном федеральном округе.

По предположению пользователей социальных сетей, чиновник сбрил их, проиграв кому-то в споре, передает Telegram-канал «Подъем».

Пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина в беседе с журналистами отказалась комментировать причины изменений во внешности начальника, заявив, что это его личное дело.

«Сплетничать на эту тему мы не будем», — сказала она.

Отметим, что Беглов является уроженцем Баку.

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