Как сообщалось, вчера были задержаны лица, которые с помощью альпинистского снаряжения спускались с крыш домов на балконы и грабили квартиры, украв в целом 2 миллиона манатов.

Как передает Qafqazinfo, одна из квартир, обокраденных Джавидом Сулеймановым и Ахмедом Ахмедовым, принадлежала бывшему главному инфекционисту Азербайджана Джалалу Исаеву.

Из дома Исаева воры забрали 72 тысячи долларов (122 тысячи манатов) и 2,5 тысячи манатов. Кроме того, из квартиры было похищено ювелирных изделий на сумму 20 тысяч долларов (34 тысячи манатов).

Преступление произошло в августе 2019 года. До совершения кражи Сулейманов в 2016 году прошел обучение на курсах подготовки альпинистов за рубежом. Он читал литературу по криминалистике и уголовному расследованию, чтобы узнать, как сбежать с места ограбления, не оставив следов.

Он принес домой украденные ювелирные украшения и переплавил их в самодельной ювелирной мастерской. Переплавленные украшения он продавал в пункты скупки золота.

Ахмед Ахмедов же стоял на страже во время совершения краж.

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