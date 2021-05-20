Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о необходимости решения карабахского вопроса.

«Мы должны пойти на решение карабахского вопроса. Как должен быть решен, какими принципами — это мы должны обсудить», — сказал Пашинян, выступая на внеочередном заседании парламента в четверг.

По его словам, Армении «необходимо такое лидерство, которое возьмет на себя политическую ответственность, чтобы открыть эру мирного развития».

«Это означает, что мы должны идти на диалог, на открытие региональных коммуникаций. Хочу подчеркнуть, что правительство Армении не замешано и не будет замешано в каких-либо заговорах», — отметил Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az