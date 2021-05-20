В трехстороннем заявлении говорится, что через 4 года и 6 месяцев Азербайджан может отказаться от услуг миротворцев, возникает вопрос, что будет дальше, и у меня нет ответа на этот вопрос.

Об этом заявил на встрече с представителями сферы здравоохранения второй президент Армении Роберт Кочарян.

Он подчеркнул, что каждый должен понять, что будет, если уйдут миротворцы? «Над этим надо работать, а нынешняя власть на это неспособна, они заняты вопросом своего дня. Такое ощущение, что в этой стране больше нет иных проблем», — приводит слова экс-президента армянский интернет-портал news.am.

Minval.az