Родственники автора оскорбительного комментария в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова принесли публичные извинения за его высказывание, передает телеканал «Грозный».

Ранее во время прямого эфира Кадырова в Instagram один из пользователей написал ему: «Ты шайтан», Кадыров зачитал его вслух, отметив, что он уничтожил много «шайтанов». Как сообщает телеканал, автором оказался 15-летний выходец из Дагестана проживающий с семьей в подмосковном Чехове.

«Я прошу прощения за неправильное воспитание моего 15-летнего сына, за то, что не смог вырастить достойного сына… Мой сын Волкаев Ахмед 17 мая во время прямого эфира допустил очень оскорбительное и неуважительное высказывание», — говорит мужчина в видеообращении, показанном в сюжете телевидения.

Он пообещал всерьез заняться воспитанием сына, отметив, что ему стыдно за такое воспитание. На видео в кадре рядом с мужчиной подросток, который молча слушает этот монолог.

Телеканал также показал видеозапись, на которой родственники подростка, среди которых они называют дедушку парня, также приносят извинения, отмечая, что «мальчик осознал вину».

Minval.az