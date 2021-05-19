Армянские военные захотели осуществить провокацию, но азербайджанские пограничники дали им достойный ответ.
Подробности – на видео.
Армянские военные захотели осуществить провокацию, но азербайджанские пограничники дали им достойный ответ.
Подробности – на видео.
Дата: 2021/05/19 19:29
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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«В то же время, до сегодняшнего дня Армения не предоставила информацию о 4000 азербайджанцах, пропавшихбез вести в результате боевых действий в 1991-94 годах», — подчеркнул глава МИД
Также обсуждались ключевые аспекты двусторонней повестки дня
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