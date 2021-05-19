«Азербайджан вернул Армении лиц, имеющих статус военнопленных».

Как говорится в сообщении МИД, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Он отметил, что тела около 1600 армянских военнослужащих были переданы армянской стороне.

По словам министра, продолжаются соответствующие переговоры по открытию коммуникационных линий.

«В то же время, до сегодняшнего дня Армения не предоставила информацию о 4000 азербайджанцах, пропавшихбез вести в результате боевых действий в 1991-94 годах», — подчеркнул глава МИД.

Minval.az