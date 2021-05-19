Министерство обороны Великобритании разрешило своим войскам проводить незаконные бомбардировки, говорится в секретном документе от 2016 года, о котором узнала газета The Guardian.

Британские войска смогут проводить атаки в том числе в рядах иностранных отрядов и в странах, где нет боевых подразделений Соединенного Королевства. Кроме того, для начала бомбардировок военным не нужно будет просить одобрения парламента.

«Возможно, [британские войска] даже будут задействованы в Пакистане и Йемене, где уже были замечены американские беспилотники… Есть опасения, что Британия по примеру США будет участвовать в незаконных операциях», — считает представитель международной благотворительной организации Reprieve Дженнифер Гибсон (Jennifer Gibson).

Minval.az