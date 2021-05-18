Второй президент Армении Роберт Кочарян высказался об обращении Армении в ОДКБ за помощью в связи с приграничной ситуацией в Сюникской области (Зангезуре).
Второй президент Армении Роберт Кочарян высказался об обращении Армении в ОДКБ за помощью в связи с приграничной ситуацией в Сюникской области (Зангезуре).
Дата: 2021/05/19 0:16
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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