«Ты разместил свои позиции глубоко в тылу, и Азербайджан продвинулся вперед, а ты на весь мир кричишь: пусть Казахстан, Кыргызстан придут и отбросят Азербайджан назад. А ты где? Как так получается, что в рамках ОДКБ у всех более доброжелательные взаимоотношения с Азербайджаном, который не является страной-членом ОДКБ, чем с Арменией. Должны же они дать ответ на этот простой вопрос, или нет? Почему должны Беларусь, Казахстан и другие страны иметь более доброжелательные взаимоотношения с Азербайджаном? И вот ты обращаешься к ним, а почему они должны тебя защищать? Ты не стоишь на границе, не охраняешь ее, обращаешься в ОДКБ и преподносишь этот народу как героизм. А дальше? Одна из основных функций государства—обеспечение безопасности просто становится достойной насмешки»,- отметил второй президент.