«Обмен визитами на высоком уровне всегда говорит о том, что у нас хорошее и прекрасное взаимодействие и сотрудничество. Как говорит глава нашего государства, Азербайджан в лице Беларуси нашел надежную опору в Центральной Европе, а Беларусь в лице Азербайджана – надежных друзей на Кавказе. Как президент оценивает, у нас блестящее сотрудничество. И я скажу, он очень этим гордится».

Об этом сказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

«Азербайджан традиционно был нам другом и союзником, всегда играл важную роль как в региональном, так и на международном политическом поприще. Хочется высказать слова благодарности Вам лично от нас за поддержку на мировых площадках, политическую поддержку, прежде всего, Республики Беларусь.

Также мы приветствуем, господин президент, те договоренности, которых Вы достигли по прекращению военных действий в зоне Нагорного Карабаха. Мы просто уверены, что под Вашим мудрым руководством это станет хорошим фундаментом для дальнейшего развития данного региона и укрепления мира на Вашей земле», — добавил министр.

Minval.az