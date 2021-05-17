Президент Армении Армен Саркисян подписал закон «Об объявлении амнистии в отношении лиц, уклонившихся от очередного призыва на срочную военную или альтернативную службу», сообщает пресс-служба главы государства.

Закон распространяется на рядовых, достигших к данному периоду 27-летия, а также офицеров запаса, которым исполнилось 35 лет, и они подозревались, обвинялись или были осуждены за уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации.

Законопроект был разработан Минюстом Армении. Подчеркивается, что амнистию получат более 5000 лиц, находящихся в розыске, и 124 осужденных.

Minval.az