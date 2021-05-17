Пресненский суд Москвы приговорил фигурантов дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году к пяти и шести годам лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы. Их освободили от отбывания наказания из-за истечения срока привлечения к ответственности.

Телохранителя племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Владимира Гусакова приговорили к шести годам колонии, предпринимателя Эльяра Дамирова — к пяти годам. Их обвиняли в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в январе 2004 года экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов заманил Руссо в ресторан «Прага» в Москве и избил его вместе с соучастниками. После этого певца увезли в дом бизнесмена в Подмосковье и сутки держали там, пока тот не согласился отменить все концерты в России и вести концертную деятельность на условиях Исмаилова, сообщали следователи.

В декабре 2019 года Пресненский суд освободил от уголовной ответственности племянника Исмаилова Заура Марданова, а также Гусакова и Дамирова в связи добровольным освобождением похищенного. Мосгорсуд отменил это постановление и отправил дело на новое рассмотрение.

Тельман Исмаилов уехал из России и находится в международном розыске. Он также фигурирует в деле об организации двух убийств и незаконном обороте оружия.

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