Минюст Азербайджана направил около 400 обращений в министерства юстиции зарубежных стран и авторитетные международные организации в связи с фактами агрессии и военными преступлениями армян.

Об этом сказал министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов.

По его словам, эти обращения, призванные наиболее полно проинформировать мировую общественность по данному вопросу, не остались без ответа.

Министр сообщил, что на 14-м Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который прошел в Японии в марте нынешнего года с участием официальных лиц стран — участниц всемирной организации и авторитетных международных структур, были в очередной раз разоблачены военные преступления Армении.

По словам главы ведомства, внимание участников конгресса и всего правового сообщества было акцентировано на этих преступлениях Армении. Также мировое сообщество призвали привлечь к ответственности виновных в этих действиях.

«От имени Движения неприсоединения была предоставлена информация о заявлении, отражающем его позицию по вопросам, вытекающим из повестки дня конгресса в Киото. В заявлении, принятом с согласия всех государств — членов Движения неприсоединения, в соответствии с предложениями азербайджанской стороны была выражена серьезная обеспокоенность в связи с использованием благотворительных организаций для финансирования терроризма, актами вандализма во время конфликта, уничтожением или разграблением культурного наследия, а также были закреплены призывы по устранению этих случаев, возвращению законным владельцам неправомерно вывезенных образцов культурного наследия», — сказал Мамедов (цитата по Trend).

Невзирая на попытки провокаций армянской стороны, обвинения, озвученные в адрес Азербайджана и Турции, ложь армян была разоблачена весомыми аргументами азербайджанских делегатов, сказал он.

«Установление правосудия и организация судебной деятельности на освобожденных территориях Азербайджана — важнейшие задачи, стоящие перед нами. В рамках выполнения поручений главы государства по созданию на освобожденных территориях временного специального управления были определены комплексные меры, проведена необходимая организационная работа.

Для организации деятельности в соответствующей сфере и координации работы судебной системы на освобожденных территориях создано Карабахское региональное управление юстиции», — добавил Мамедов.

Minval.az