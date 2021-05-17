Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана в связи с массовой дракой в Дманисском районе Грузии призвал азербайджанцев, проживающих в Грузии, к сдержанности.

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«Мы призываем проживающих в Грузии азербайджанцев проявлять сдержанность, быть осторожными, не поддаваться на провокации и реагировать на процесс в рамках грузинских законов», — говорится в заявлении комитета.

Данное событие, по мнению ведомства, может быть организованной провокацией с целью дестабилизации дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией.

Minval.az