Политики из правящей партии Индии призвали лечить коронавирус коровьей мочой, сообщает RT.

Член парламента страны от партии Bharatiya Janata Party (BJP) Прагья Сингх Тхакур рассказала о преимуществах уринотерапии для борьбы с COVID-19. «Если мы будем пить мочу индийских коров, это уменьшит инфекцию в наших легких», — заявила политик. Она добавила, что сама пьет мочу каждый день, поэтому до сих пор здорова.

Отмечается, что Тхакур сделала такое заявление в ходе визита в больницу для зараженных коронавирусом. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране, политик находилась в больнице без маски.

Minval.az