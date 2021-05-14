В столице Республики Карелия Петрозаводске власти отремонтируют фонарь. Местным жителям удалось добиться этого решения со стороны администрации после обращения к президенту России Владимиру Путину, написала депутат Анна Лопаткина на своей странице во «ВКонтакте».

Фонарь находится около жилого дома на улице Радищева. Жители на протяжении двух лет жаловались на проблемы с освещением и были вынуждены передвигаться в темноте. Они обращались «во многие ведомства, но получали лишь отписки». В рамках пресс-конференции в 2020 году горожане рассказали о проблеме президенту.

В итоге в мае 2021-го на проблемный участок приехали местные власти. Они определили причины, по которым фонарь перестал работать, и договорились о проведении ремонта. Восстановить работу фонаря запланировали к 1 августа 2021 года. По словам Лопаткиной, вопрос находится под контролем.

Minval.az