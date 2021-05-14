Back in the USSR

Союз предприятий печатной индустрии (СППИ) ГИПП предложил позволить киоскам печати продавать сигареты, пиво и другие слабоалкогольные напитки. Об этом рассказал вице-президент организации Александр Оськин, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, такое решение позволит повысить интерес к прессе и общие продажи, что существенно поддержит бизнес. Даже до пандемии коронавируса рентабельность киосков была невысокой, а в прошлый год их количество сократилось на 11 процентов.

Оськин заметил, что в Европе газетным киоскам можно продавать алкоголь, еду, табак и сигареты. Это позволяет увеличивать сеть, а значит, и газеты будут попадаться на глаза людям чаще. В предложении ГИПП говорится, что вместе с ограничением на ассортимент должно появиться новое условие — пресса должна занимать не менее половины позиций.

Организация также считает, что надо переработать механизм распределения аренды мест под киоски. В случае аукционов, как в настоящее время, большую цену дают продавцы уличной еды, у которых выше рентабельность. Оськин указал, что логичнее было бы распределять ларьки через конкурсы, ввести норматив газетных киосков в каждом регионе и заключать договоры не менее чем на пять лет (сейчас каждый регион устанавливает свои сроки).

Гендиректор «АиФ» Руслан Новиков объяснил, что потенциальный покупатель печатного издания отказывается от него, если не может купить по дороге на работу. В случае, когда главные маршруты заняты более выгодным бизнесом, продажи газет падают.

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