Необходимо детально разобраться в происходящем на границе Армении и Азербайджана и не допустить боевых действий в регионе, в том числе при помощи консультаций в ОДКБ, заявили в комитете Госдумы по обороне.

«Вопрос достаточно острый, для нас важно не допустить эскалации напряженности в части возникновения боевых действий, не допустить пожара вблизи наших границ. Прежде, чем принимать какое-то решение, нужно выяснить все обстоятельства, принять меры политико-дипломатическим путем с целью урегулирования ситуации», — сказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, слова которого приводит «Интерфакс».

По его словам, урегулирование начнется через механизмы ОДКБ, если Армения официально обратится в организацию, в состав которой она также входит.

В свою очередь первый зампред комитета Андрей Красов отметил, что задача России в данной ситуации — «посадить в очередной раз две стороны за стол переговоров», и напомнил о российском миротворческом контингенте, находящемся в Нагорном Карабахе.

«Необходимо использовать все возможные площадки, в том числе по линии ОДКБ, ЕврАзЭС, чтобы бойня в этом регионе остановилась. Тем более российские миротворцы сейчас находятся в Нагорном Карабахе, и я думаю, что ни азербайджанская, ни армянская сторона не хотят, чтобы наши миротворцы попали под перекрестный огонь. Они сейчас как живой щит между противоборствующими сторонами», — сказал Красов.

Minval.az