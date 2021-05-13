Согласно информации, полученной армянским интернет-порталом Armlur.am, командир войсковой части, дислоцированной в Капане, Араик Мадатян недавно вступил в конфликт с несколькими военнослужащими из той же воинской части.

Он применил в отношении них физическую силу. «Если я не добьюсь того, чего хочу, то я не командир этой воинской части… Я вас двоих сломаю», — заявил в гневе Мадатян в присутствии своих подчиненных. По данным сайта, после 44-дневной войны в отпуск отправилась группа призывников, некоторые из которых отказались вернуться на ранее оккупированные земли Азербайджана для прохождения там своей воинской службы.

В результате, Минобороны Армении приняло решение направить и перераспределить призывников, отказавшихся ехать на ранее оккупированные земли Азербайджана, в различные воинские части Армении. И командир войсковой части, дислоцированной в Капане, Араик Мадатян, скорее всего, «взял под прицел» этих самых солдат, и дело в итоге дошло до инцидента. Практически вся воинская часть стала свидетелем конфликта. Военнослужащие пытались успокоить своего командира, но он продолжил кричать.





Minval.az