Армения официально обращается за помощью в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике (Зангезур — прим. Минвала). Об этом на заседании Совета безопасности важно заявил 13 мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, необходимо принять меры для начала консультаций, предусмотренных статьей 2-й Договора о коллективной безопасности, в частности по координации позиций стран-членов ОДКБ для принятия мер по устранению угрозы. Во-вторых, как глубокомысленно отметил Пашинян, нужно предпринять шаги для начала мероприятий, предусмотренных в рамках Положений о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации от 10 декабря 2010 года.

И.о. главы кабмина подчеркнул, что это касается механизма принятия решений о совместных действиях для выхода из кризисных ситуаций. Пашиняну ничего не оставалось, как заметить, что Армения предпринимает все эти меры как страна-участник Организации Договора о коллективной безопасности.

Minval.az