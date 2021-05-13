Посол Азербайджанской Республики в Молдове Гудси Османов встретился с директором Национальной библиотеки Молдовы Еленой Пинтилей.

Стороны обменялись мнениями о перспективах расширения сотрудничества между двумя странами, отмечает «Репорт».

Гудси Османов и Елена Пинтилей обсудили инициативу совместной конференции, проекта и мероприятия между Национальными библиотеками Азербайджана и Молдовы. Также было решено организовать мероприятие, посвященное 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Minval.az