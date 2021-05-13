Ситуация не кризисная, а катастрофическая, ее создал Никол Пашинян. Об этом в беседе с журналистами 13 мая заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

«Пока они остаются у власти, мы каждый день будем терять свою родину. Посмотрите, сколько территорий мы потеряли, сколько у нас пропавших и сколько армянских пленных захватил враг после 10 ноября.

Пашиняна охраняет больше людей, чем всю Сюникскую область (Зангезур — прим. Минвала). Если народ и дальше будет молчать, то завтра азербайджанцы будет в Ереване», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

Minval.az