13 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Президент Казахстана поздравил главу государства и азербайджанский народ с праздником Рамазан. Президент Азербайджана выразил благодарность за оказанное внимание и поздравления, и в свою очередь, поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с праздником Рамазан.

Главы государств выразили уверенность в том, что успешно развивающиеся дружественные отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь укрепляться.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное сотрудничество наших стран в рамках Тюркского совета.

Согласно информации пресс-службы президента Казахстана, в ходе беседы отмечалась важность реализации потенциала для придания импульса всему комплексу азербайджано-казахстанского сотрудничества.

«Достигнута договоренность о принятии совместных мер, направленных на увеличение взаимной торговли, осуществление совместных проектов в ключевых сферах экономики. Токаев выразил благодарность азербайджанскому коллеге за поддержку казахстанских инициатив в Тюркском совете», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.