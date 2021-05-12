Жители штата Гуджарат в Индии начали защищаться от коронавируса с помощью коровьего молока, навоза и мочи. Они наносят смесь из выделений животных на все тело, ждут, пока она полностью высохнет, а затем обмываются молоком. Верующие индийцы уверены, что подобные процедуры помогут им избежать инфекции и укрепить иммунитет, сообщает Reuters.

«Мы видим, что даже некоторые врачи приходят к коровам. Они верят, что такая терапия укрепит иммунитет и они смогут лечить пациентов без страха заразиться», — рассказал младший менеджер фармацевтической компании «Гаутам» Манилал Бориса, добавив, что подобное «лечение» помогло ему избавиться от COVID-19 в прошлом году.

В индуизме корова является священным животным. Местные жители полагают, что отходы ее жизнедеятельности обладают лечебными и антисептическими свойствами. Поэтому раз в неделю индийцы посещают приюты для коров, чтобы повысить свой иммунитет. Они заходят в хлев, наносят на тело навоз и ждут его высыхания. В этот время они обнимают корову, кланяются священному животному или занимаются йогой, а затем очищают тело коровьим молоком или пахтой.

При этом индийские врачи и ученые выступают против нетрадиционных способов защиты от вируса. Так, глава Индийской национальной медицинской ассоциации, доктор Дж. А. Джаялал объясняет местным жителям, что «не существует конкретных научных доказательств того, что коровий навоз или моча повышают иммунитет против COVID-19, это полностью основано на вере».

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