Азербайджан ведет активную работу для восстановления транспортной инфраструктуры в регионе после завершения военных действий в Карабахе, заявил президент Ильхам Алиев, принимая в понедельник министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Недавно (состоялась) трехсторонняя встреча вице-премьеров трех стран (России, Азербайджана и Армении), на которой, я думаю, были сделаны важные шаги в деле реализации важного пункта совместной декларации — открытия транспортных коридоров. Мы со своей стороны ведем активную работу в деле восстановления железнодорожной инфраструктуры и автодорожной инфраструктуры. Наметили конкретные сроки и будем стараться эти сроки выдерживать с тем, чтобы в ближайшее время этот проект заработал», — сказал Алиев.

По его оценкам, постконфликтная ситуация диктует необходимость более тесных контактов на всех уровнях. «Все это ведет к тому, что мы наблюдаем позитивное развитие, укрепление безопасности, укрепление стабильности, минимизацию рисков возобновления военных действий и стремление к тому, чтобы перевернуть эту страницу, черную страницу нашей истории», — подчеркнул президент Азербайджана, добавив, что Баку «готов к этому».

Алиев заявил, что Азербайджан со своей стороны прилагает все усилия для того, чтобы «постконфликтная ситуация протекала в спокойной обстановке, без нервозности и с учетом необходимости выстраивания будущих отношений в регионе Южного Кавказа, основанных на стабильности и предсказуемости».

Minval.az