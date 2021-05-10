Президент Азербайджана Ильхам Алиев констатировал продолжение позитивной динамики в отношениях с Россией
«По прошествии уже полугода после вашего последнего визита в Баку мы можем с удовлетворением констатировать продолжение позитивной динамики в наших отношениях», — сказал глава государства, принимая в понедельник министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Он сообщил, что 10 мая у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мы поздравили друг друга лично с нашей общей Победой, с победой над фашизмом», — отметил президент Азербайджана (цитата по «Интерфаксу»).