В посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации отметили 98-ую годовщину со дня рождения Общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Организаторами мероприятия выступили Посольство Азербайджана в РФ и представительство Фонда Гейдара Алиева в России.

Открыли мероприятие советник-посланник посольства Самир Шарифов и руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в России Тамилла Ахмедова. Они рассказали о том, что день 10 мая в жизни каждого азербайджанца является особым, это день рождения общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора современного и независимого Азербайджана Гейдара Алиева; подчеркнули важность его личности в истории не только Азербайджана, но и Советского Союза и выразили благодарность пришедшим, соратникам, людям, работавшим вместе с ним, пишет «Репорт».

В мероприятии приняли участие сотрудники представительства Фонда, посольства, а также соратники Гейдара Алиева.

Участники мероприятия возложили цветы к барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева в посольстве.

Minval.az