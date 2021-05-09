Армяне записали в герои Великой Отечественной войны международного террориста из группировки «АСАЛА», передает Trend.

Во время попытки празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ханкенди среди портретов героев ВОВ затесалась табличка с фотографией международного террориста, одного из лидеров националистической террористической армянской группировки «АСАЛА» (Армянская секретная армия освобождения Армении) Монте Мелконяна.

На опубликованной в соцсетях фотографии, рядом с его лицом красуется Орден Отечественной войны.

Minval.az