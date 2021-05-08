«Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы тебя возродим!» — теперь судьбу Шуши определяют эти слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева во время его памятного обращения к народу из Аллеи Шехидов 8 ноября 2020 года, того самого, где глава государства и Верховный главнокомандующий официально объявил об освобождении этого города, основанного еще Панахали-ханом.

Даже чисто военное значение освобождения Шуши оказалось таким, что уже в ночь с 9 на 10 ноября Армения подписала свою капитуляцию. Но есть еще и символическое, историческое, если угодно, эмоциональное прочтение.

Тогда, 8 ноября, мы перечеркнули 8 мая 1992 года — день армянской оккупации города Шуша, то, что по ту сторону линии фронта помпезно именовали «Свадьбой в горах» и отмечать предпочитали не 8, а 9 мая — чтобы поближе ко дню победы над фашизмом.

И, возможно, кому-то в Ереване и Ханкенди казалось, что оккупация — это навсегда. И что теперь, в 29-ю годовщину, мы опять, стиснув зубы, тоже будем перелистывать память, как страницы книги, где засушен «хары бюльбюль». Будем призывать мировое сообщество отреагировать на масштабы мародерства — ведь из города Шуша увозили даже красивые кованые решетки с окон, причем занимались этим даже персоны вроде Елены Шуваевой-Петросян, члена союза писателей Армении и руководителя пресс-службы Российского центра науки и культуры в Ереване. Армянские оккупанты в мае 2020 года провели здесь даже «инагурацию» местного гауляйтера Араика Арутюняна в Шуше, озвучивали планы перенести сюда «парламент» своего никем не признанного оккупационного режима. И не исключено, что Никол Пашинян тоже планировал устроить здесь очередные возлияния и последующие пьяные танцы.

Но не вышло. 8 ноября, полгода назад, Азербайджанская Армия освободила Шушу — эта операция сегодня самым пристальным образом изучается во многих ведущих военных академиях мира. Шуша освобождена. В этот город возвращается жизнь. Возвращаются фестиваль «Харыбюльбюль», дни поэзии Вагифа, Новруз байрамы. И главное, возвращаются его истинные, законные хозяева.

И очень символично, что именно теперь, в мае, когда сошлись две даты — полгода освобождения города и 29 годовщина его оккупации, начинается новая страница в истории столицы Карабаха. Накануне, 7 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об объявлении города Шуша культурной столицей Азербайджана. «Дальнейшее совершенствование государственного управления и правового регулирования в Шуше не только послужит восстановлению и сохранению историко-культурного наследия в городе, но и создаст условия для его непрерывного развития», — подчеркивается в документе. А помощник президента Хикмет Гаджиев уже поделился в своем Twitter фотографиями реставрационных работ в Шуше.

Наверное, уже тогда, 8 ноября 2020 года, многие из нас понимали: освобождение города — это только начало его новой истории, его нового возрождения. Что необходимо будет восстановить город, залечить раны боев и оккупации, возвратить исторический облик, избавившись, в том числе, и от следов оккупации, включая и «культурный центр», где, используя тактику «гражданского щита», оккупанты проводили уже во время войны свое «совещание», но недооценили возможностей азербайджанской разведки. Восстановить оскверненные и разграбленные мечети и музеи. Вернуть исторический облик арменизированным церквям — и албанским, и русским православным. Что нужен новый генплан, который позволит сохранить исторический облик города Шуша…

Нетрудно догадаться, что эта работа будет вызывать у недавних оккупантов бешеную злобу. В СМИ, особенно армянские, еще до президентского указа вбрасывались и вопли об «уничтожении армянского культурного наследия», когда в Шуше в соответствии с новым градостроительным планом разбирают старые «хрущевки» — пятиэтажные панельные «коробки», которые ну никак не вяжутся с исторической застройкой города, и самые фантастические версии вроде планов превратить «армянскую церковь Сурб Аменапркич Казанчецоц в мечеть» и вообще в «духовный центр «серых волков»». И на это можно было бы не обращать внимания, если бы за этими истериками не стояли мечты о новой оккупации города Шуша.

Только вот авторам этих планов лучше не забывать, чем закончилась 44-дневная война. И что «Железный кулак» на месте. И став культурным центром, Шуша не перестанет быть городом-крепостью. Потому что «Шуша — стекло, но в каменной оправе гор».

Нурани, обозреватель

Minval.az