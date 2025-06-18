По мнению экспертов BBC в области безопасности, конфликт между Израилем и Ираном подошёл к критической черте. В ближайшие дни именно решение Дональда Трампа — вмешаться или нет — определит дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке.

Выступление Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, прозвучавшее по телевидению, окончательно развеяло иллюзии о том, что Исламская Республика может пойти на мировую. Напротив — он бросил прямой вызов Вашингтону, пригрозив «страшным возмездием» в случае, если США присоединятся к атакам Израиля.

Несмотря на многодневные удары Израиля и возможную потерю союзников в Ливане, Сирии и Газе, Иран сохраняет серьёзный военный потенциал. В случае американского вмешательства главными целями Тегерана станут базы США по всему Персидскому заливу — включая штаб 5-го флота ВМС в Бахрейне, а также объекты в Ираке и Кувейте.

Однако это может быть лишь началом. BBC напоминает, что атака дронов по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии в 2019 году показала высокую уязвимость экономических объектов в регионе. Иран может пойти на удары по опреснительным установкам, экспортным терминалам, а в крайнем случае — заминировать Ормузский пролив, перекрыв до 30% мировых поставок нефти.