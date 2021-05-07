Министерство обороны Армении не занимается вопросом армянских пленных, находящихся в Азербайджане. Об этом говорится в письменном ответе МО депутатам парламента Армении.

Трое независимых депутата Национального Собрания Армении Вардан Атабекян, Тагуи Товмасян и Анна Григорян письменно обратились в Минобороны с просьбой о встрече для обсуждения вопросов, касающихся армянских пленных, находящихся в Азербайджане, отмечает армянский интернет-портал news.am.

В ответ на письмо депутатов из МО сообщили о том, что их ведомство не занимается вопросом возвращения пленных, в связи с чем встреча с депутатами нецелесообразна.

Minval.az