”На постсоветском пространстве не должно быть памятника Гарегину Нжде — ничего, что увековечивало бы его имя».

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Об этом заявил председатель общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Долгопрудный Московской области РФ Владимир Дроздов.

Он отметил, что российские ветераны негативно относятся к героизации фашизма: «Мы относимся к этому крайне негативно. Как только наша организация узнала об этом, было принято решение обратиться в соответствующие структуры. Потому что любые проявления фашизма, нацизма недопустимы. К сожалению, мы видим это в Армении. Нацизм ни в коем случае, ни в какой форме не должно поднять голову. Если это произойдет, мы снова станем свидетелями повторения событий 30-40-х годов прошлого века. Таких ошибок история нам никогда не простит. Поэтому мы решили выступить с призывом в связи с демонтажем памятника Нжде в Карабахе. На постсоветском пространстве не должно быть памятника, мемориала Нжде — ничего, что увековечивало бы его имя. Таким образом мы сможем укрепить мир на постсоветском пространстве» (цитата по АПА).

Участник Орловской и Курской битв, ветеран Великой Отечественной войны полковник Александр Умеренков сказал, что воздвигнувшие памятник Гарегину Нжде, забыли, что такое фашизм: «Они забыли, какие потери понес советский народ в борьбе с фашизмом. Поэтому я считаю, что памятник Нжде непременно должен быть снесен. Вообще эта тема должна быть окончательно снята с повестки дня».

Ветеран Вооруженных сил России Василий Федусенко также заявил о недопустимости установки памятника армянину Нжде в Карабахе, а также в Армении: «Я очень негативно отношусь к этому событию. Нельзя фальсифицировать историю, героизировать фашизм».

Отметим, что общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Долгопрудный Московской области обратилась к федеральным властям России с призывом демонтировать памятник фашисту Гарегину Нжде в Карабахе. Аналогичное обращение организация направила в министерства иностранных дел и обороны России.

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