Подмосковная долгопрудненская общественная организация ветеранов войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов обратилась с заявлением к федеральным властям c призывом демонтажа памятника фашистскому коллаборанту Нжде в Карабахе, напоминая о недопустимости героизации приспешников фашизма. Соответствующая просьба направлена в МИД и МО РФ. Информацию распространяет российский интернет-портал stopfashizm.ru.

В заявлении говорится о преступлениях, совершенных сформированным Нжде из пленных армян-красноармейцев и воевавшего в рядах вермахта, «Армянского легиона» в отношении тысяч мирных жителей Польши, Украины, убийствах более двадцати тысяч мирных жителей в Западном Крыму.

Подчеркивая значимость победы над фашизмом как события, объединяющего все народы бывшего СССР, организация предупреждает что нахождение памятника на территории, где российский миротворческий контингент собирается праздновать День Победы – это подрыв одной из немногих объединяющих ценностей на евразийском пространстве. Ветераны также уверены, что это подрывает авторитет России как принципиального борца с героизацией фашизма.

Minval.az