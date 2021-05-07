Израиль следует считать не государством, а базой террористов, заявил в пятницу верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Израиль — это не страна, а террористическая база, действующая против палестинского народа и других мусульманских наций», — сказал Хаменеи в ходе телеобращения. Его слова приводят европейские СМИ.

Аятолла добавил, что считает «долгом каждого бороться против этого деспотического режима».

Он выступал по случаю учрежденного в Иране еще в конце 1970-х годов дня солидарности с палестинцами «Аль-Кудс».

Minval.az