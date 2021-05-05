Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от Российской Федерации, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США) приветствуют освобождение Азербайджаном задержанных армян Роберта Варданяна, Самвела Шухяна и Серана Тамразяна, говорится в сообщении ОБСЕ.

Ссылаясь на свое заявление от 13 апреля, сопредседатели призывают стороны обмениваться всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования. Сопредседатели призывают стороны предпринять конкретные шаги по созданию атмосферы взаимного доверия, способствующей установлению прочного мира, путем решения остающихся проблем, обозначенных в заявлении сопредседателей от 13 апреля.

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