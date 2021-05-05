Город Агдам полностью разрушен после почти 30-летней оккупации армянской армией, вокруг мины, если их обнаруживают — обозначают вот такими указателями. Прошел на метр вперед — гарантированный подрыв. Карты минных полей Ереван до сих пор отказывается передавать Баку.

Захватив в начале 90-х семь районов Азербайджана, армяне не развивали, а все эти годы разрушали на оккупированной территории азербайджанские города и деревни. Зачем такая абсолютно бессмысленная жестокость? Ненависть?

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сопроводив текст соответствующими фотографиями.

Minval.az