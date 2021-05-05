И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что в свое время бывший президент Серж Саргсян был готов уступить Азербайджану до половины территории оккупированного Нагорного Карабаха. Об этом он сказал в среду в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос депутата Тиграна Уриханяна.

Пашинян напомнил об интервью Сержа Саргсяна, данном в ноябре 2016 года агентству «Россия сегодня».

«Саргсян говорит, что они был готовы сдать 7 районов Азербайджану. Но Азербайджан требовал больше. Саргсян говорит, что каждый раз Азербайджан выдвигал новые требования. Я вам больше скажу – Серж Саргсян давал Азербайджану еще больше, вплоть до половины Карабаха, но Азербайджан говорил «нет», — приводит его слова «Спутник».

Minval.az