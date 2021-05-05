Российский военный контингент в Армении необходимо заменить американским. Соответствующее мнение озвучил Жирайр Сефилян, стоящий во главе оппозиционной партии «Сасна Црер». Об этом пишет издание «Актуальные новости».

Слова политика прозвучали в рамках встречи с гражданами. Он порассуждал на тему того, какие маршруты через Армению выгодны для самого Еревана, а также указал на поддержку США в этом вопросе. Сефилян подчеркнул, что не приехал, чтобы выгонять российские войска. Однако с большой долей вероятности те «уберутся отсюда» и без чьей-либо помощи, к чему армянская сторона должна быть готова. Когда настанет день для ухода военного контингента РФ, Ереван обязан иметь чем «заполнить вакуум», чтобы предотвратить риск погружения страны в хаос.

Сейчас для Армении важно найти себе новых союзников, резюмировал лидер оппозиционной партии, поскольку партнеры должны иметься у каждого самостоятельного государства. Есть неплохая возможность наладить сотрудничество с США. Сефилян высказал мнение, что Россия в течение десятилетий связывает Еревану руки.

Minval.az